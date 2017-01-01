Патріотизм починається з любові до своєї малої Батьківщини, рідного краю, пам’яті про його історію та виховується з дитинства. Херсон готується до відзначення славної дати – 73-ої річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
Традиційно, до пам’ятної дати 13 Березня, в Дніпровському районі відбувся фестиваль патріотичної пісні «Рядки, опалені війною…», організований Центром позашкільної роботи Херсонської міської ради.
Фестиваль патріотичної пісні об’єднав талановитих учнів з 12 загальноосвітніх шкіл, ансамбль хлопчиків народного художнього колективу дитячого хору «Жайвір» (художній керівник Роман Козян), зразковий художній колектив «Вокально-естрадна студія «Дебют» (керівник Ганна Когут), зразковий художній колектив «Ансамбль народної пісні «Веснянка» (керівник Тетяна Зінчина). Щасливе дитинство під мирним небом, військовий подвиг та любов до своєї землі – головна тема дитячих творів. Всі виступи були сповнені емоційністю та вражали недитячим розумінням важливості збереження миру.
Тема мирного неба, щасливого дитинства, сповненого нових відкрить, спілкування з друзями, творчим відпочинком та бажанням робити добрі справи – це те, за що дорослі мають дбати та піклуватись кожного дня. Виконавчий комітет Дніпровської районної у м. Херсоні ради завжди підтримує творчу та обдаровану молодь, особливо, коли мова йде про патріотичне виховання.
Гостем фестивалю була Юлія Лесків, головний спеціаліст з цивільного захисту виконавчого комітету районної ради. За яскраве виконання патріотичного репертуару Грамотою голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради відзначено молодшу групу зразкового художнього колективу ансамблю народної пісні «Веснянка» (керівник Тетяна Зінчина). Всі учасники фестивалю відзначені грамотами переможців та дипломантів районного фестивалю.
Прес-служба виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради
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