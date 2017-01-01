За два місяці 2017 року працедавці Херсонщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 369,3 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 132,6 млн.грн. (у 1,6 раза) більше торішнього показника. Податок на доходи фізичних осіб є лідером у наповненні зведеного бюджету регіону та складає 39,5 відс. від загальних надходжень.
Місцеві скарбниці таврійського краю отримали 273,5 млн.грн. – а це 74 відс. зібраного податку, який є основним джерелом надходження бюджетів Херсонщини. Окрім того, понад чверть сплаченого податку на доходи фізичних осіб, а саме 95,8 млн.грн. спрямовано до державної казни.
На значний приріст надходжень ПДФО позитивно впливає висока відповідальність значної частини херсонських працедавців за дотримання державних гарантій в оплаті праці своїх найманих працівників. А в умовах оновленого бюджетного законодавства це додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів.
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