

Футзал. Юни-Ламан – Продэксим: Матч с характером завершился вничью Новости Херсона » Срочно! Матч с характером состоялся сегодня в Черноморске. Аутсайдер чемпионата «Юни-Ламан» встречал одного из лидеров Экстра-лиги – херсонский «Продэксим».







Начало матча прошло под знаком превосходства хозяев, которым уже на первой минуте удалось забить первый гол. После неудачной попытки Дмитрия Бербенцева забить гол с дальней дистанции Юрий Лоскутов решительно пошел ва-банк и открыл счет.



Спустя две минуты испытал удачу Вадим Цыня, но Кирилл Ципун отбил мяч, правда, меньше чем на метр от себя, чем воспользовался Дмитрий Якубец и удвоил преимущество.



Дальше принялись больше уповать на контратаки херсонцы. И вскоре сокращают разрыв в счете. Фетько и Бербенцев провели атаку, точку в которой попытался поставить Алексей, но мяч отскочил от штанги, на добивание подоспел Калуков, но удар заблокировал защитник «Юни-Ламана», однако второе добивание в исполнении Алексея Фетько прошло удачно – 2:1.



А сравнял счет Максим Бессалов, которому с легкостью удалось обвести двоих защитников «Юни-Ламана». Теперь у лучшего бомбардира команды сезона 2016/2017 ровно 10 голов.



С боевой ничьей и завершилась первая половина встречи.



Второй тайм начался с дерзких выпадов хозяев, которые за одну атаку смогли схватить сразу три горчичника. Это немного остудило пыл черноморцев. Правда, ненадолго – до следующего забитого гола в свои ворота. В этот раз отличился Евгений Ланко, который пробил в центр ворот «Юни-Ламана».

Запал борьбы разгорелся с новой силой и подопечные Сергея Бутенко пополняют свою казну еще тремя фолами. В общей сумме – 6 фолов. Со штрафного забивает Виталий Киселев и счет становится 2:4.



Буквально сразу черноморцы получают седьмой фол, но в этот раз Киселеву пробить не удалось. Тогда как контратака хозяев завершилась взятием наших ворот – 3:4.



Тут же херсонцам в третий раз посчастливилось. Хозяева сфолили в восьмой раз. Но после удара Вячеслава Чуднова со штрафного мяч отскочил от ворот.

Не упустил свой шанс на 34-ой минуте Андрей Солодов и после стремительной атаки метко отправил кожаную сферу в наши ворота – 4:4.



С трудом воспитанникам Игоря Москвичева все-таки удалось вырваться в счете. На 36-ой минуте Виталий Киселев обыграл своего визави и прострелил с дальнего расстояния – мяч четко прошел мимо вратаря и затрепетал в сетке.



Казалось, все – победа наша, но судьи были другого мнения… Вопреки всем правилам, арбитры просто-напросто перенесли мяч со стороны площадки «Юни-Ламана», где мяч вышел в аут, на сторону «Продэксима»… При этом во время игры время на табло было остановлено! И за каких-то 1,5 секунды до финальной сирены «Юни-Ламан» сравнивает счет и во второй раз завершает встречу с «Продэксимом» вничью.



После 17-го тура «Продэксим» набирает 31 очко и по-прежнему занимает второе место, у «Юни-Ламана» – 3 очка и последняя ступенька.Следующая игра состоится 18 марта в Херсоне. В последнем туре регулярного чемпионата херсонцы сыграют с киевским «ХИТом».



Технические данные матча:



«Юни-Ламан» (Черноморск) – «Продэксим» (Херсон) – 5:5 (2:2)



04.03.17. Экстра-лига. 17 тур. Черноморск. 13:00. Арбитры: О. Иванов (Днепр), С. Подворный (Хмельницкий), А. Ткач (Черноморск). Хронометрист: Е. Докучаев (Черноморск). Наблюдатель арбитража: С. Гроховецкий (Киев)



ПРОДЭКСИМ: 23. Ципун (вр) – 7. Бербенцев (к), 21. Фетько, 22. Киселев, 9. Бессалов, 5. Скорый, 6. Чуднов А., 77. Калуков, 31. Ланко, 10. Волянюк, 8. Чуднов В. Запасные: 20. Холоша (вр). Главный тренер: Игорь Москвичев



ЮНИ-ЛАМАН: 2. Рахметов (вр) – 9. Гавриленко, 13. Коптев (к), 11. Лоскутов, 91. Цыня Р., 20. Байцур, 7. Цыня В., 6 Захарян, 8. Солодов, 22. Горпинич, 33. Микая, 70. Гирка, 95. Чумак Главный тренер: Сергей Бутенко



Голы: Лоскутов (1), Якубец (3, 40), Микая (33), Солодов (34) – Фетько (5), Бессалов (8), Ланко (31), Киселев (++32, 36) *информация уточняется

Предупреждения: Р. Цыня (21), В. Цыня (27) Удаления: нет



сайт Продэксим

Начало матча прошло под знаком превосходства хозяев, которым уже на первой минуте удалось забить первый гол. После неудачной попытки Дмитрия Бербенцева забить гол с дальней дистанции Юрий Лоскутов решительно пошел ва-банк и открыл счет.Спустя две минуты испытал удачу Вадим Цыня, но Кирилл Ципун отбил мяч, правда, меньше чем на метр от себя, чем воспользовался Дмитрий Якубец и удвоил преимущество.Дальше принялись больше уповать на контратаки херсонцы. И вскоре сокращают разрыв в счете. Фетько и Бербенцев провели атаку, точку в которой попытался поставить Алексей, но мяч отскочил от штанги, на добивание подоспел Калуков, но удар заблокировал защитник «Юни-Ламана», однако второе добивание в исполнении Алексея Фетько прошло удачно – 2:1.А сравнял счет Максим Бессалов, которому с легкостью удалось обвести двоих защитников «Юни-Ламана». Теперь у лучшего бомбардира команды сезона 2016/2017 ровно 10 голов.С боевой ничьей и завершилась первая половина встречи.Второй тайм начался с дерзких выпадов хозяев, которые за одну атаку смогли схватить сразу три горчичника. Это немного остудило пыл черноморцев. Правда, ненадолго – до следующего забитого гола в свои ворота. В этот раз отличился Евгений Ланко, который пробил в центр ворот «Юни-Ламана».Запал борьбы разгорелся с новой силой и подопечные Сергея Бутенко пополняют свою казну еще тремя фолами. В общей сумме – 6 фолов. Со штрафного забивает Виталий Киселев и счет становится 2:4.Буквально сразу черноморцы получают седьмой фол, но в этот раз Киселеву пробить не удалось. Тогда как контратака хозяев завершилась взятием наших ворот – 3:4.Тут же херсонцам в третий раз посчастливилось. Хозяева сфолили в восьмой раз. Но после удара Вячеслава Чуднова со штрафного мяч отскочил от ворот.Не упустил свой шанс на 34-ой минуте Андрей Солодов и после стремительной атаки метко отправил кожаную сферу в наши ворота – 4:4.С трудом воспитанникам Игоря Москвичева все-таки удалось вырваться в счете. На 36-ой минуте Виталий Киселев обыграл своего визави и прострелил с дальнего расстояния – мяч четко прошел мимо вратаря и затрепетал в сетке.Казалось, все – победа наша, но судьи были другого мнения… Вопреки всем правилам, арбитры просто-напросто перенесли мяч со стороны площадки «Юни-Ламана», где мяч вышел в аут, на сторону «Продэксима»… При этом во время игры время на табло было остановлено! И за каких-то 1,5 секунды до финальной сирены «Юни-Ламан» сравнивает счет и во второй раз завершает встречу с «Продэксимом» вничью.После 17-го тура «Продэксим» набирает 31 очко и по-прежнему занимает второе место, у «Юни-Ламана» – 3 очка и последняя ступенька.Следующая игра состоится 18 марта в Херсоне. В последнем туре регулярного чемпионата херсонцы сыграют с киевским «ХИТом».«Юни-Ламан» (Черноморск) – «Продэксим» (Херсон) – 5:5 (2:2)04.03.17. Экстра-лига. 17 тур. Черноморск. 13:00. Арбитры: О. Иванов (Днепр), С. Подворный (Хмельницкий), А. Ткач (Черноморск). Хронометрист: Е. Докучаев (Черноморск). Наблюдатель арбитража: С. Гроховецкий (Киев)23. Ципун (вр) – 7. Бербенцев (к), 21. Фетько, 22. Киселев, 9. Бессалов, 5. Скорый, 6. Чуднов А., 77. Калуков, 31. Ланко, 10. Волянюк, 8. Чуднов В. Запасные: 20. Холоша (вр). Главный тренер: Игорь Москвичев2. Рахметов (вр) – 9. Гавриленко, 13. Коптев (к), 11. Лоскутов, 91. Цыня Р., 20. Байцур, 7. Цыня В., 6 Захарян, 8. Солодов, 22. Горпинич, 33. Микая, 70. Гирка, 95. Чумак Главный тренер: Сергей БутенкоГолы: Лоскутов (1), Якубец (3, 40), Микая (33), Солодов (34) – Фетько (5), Бессалов (8), Ланко (31), Киселев (++32, 36) *информация уточняетсяПредупреждения: Р. Цыня (21), В. Цыня (27) Удаления: нет







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