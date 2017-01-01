

Музиківська ОТГ: перші здобутки Новости Херсона » Срочно!







Відкрив зібрання координатор з комунікації кризового медіацентру програми DOBRE Вадим Шабанов. Експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай провів навчальну сесію, під час якої зупинився на особливостях впровадження реформи. Зокрема, звернув увагу на те, що не можна ставити знак «дорівнює» між децентралізацією і об’єднанням громад. ОТГ – лише частина програми децентралізації. Не варто думати, що ОТГ – це просто велика громада.



Об’єднані територіальні громади прирівнюються до міст обласного значення, бюджетний процес для них кардинально змінюється, з’являються делеговані повноваження, кошти на них.



У відання ОТГ переходить освіта, охорона здоров’я. З’являється гостра необхідність приймати стратегічні рішення, а для цього важливо мати міцний кадровий потенціал, відповідальний і компетентний депутатський корпус. Законодавство передбачає об’єднання лише в межах району, у цьому процесі не можуть брати участь міста обласного значення.



На жаль, в Україні більшість ОТГ маленькі, вони, як правило, не мають змоги витрачати частину коштів на реалізацію серйозних проектів, які дозволили б заробляти у майбутньому.



До невеликих ОТГ належить Музиківська об’єднана громада. До її складу входять, крім Музиківки – центру ОТГ, ще Висунці, Мірошниківка, Східне і Загорянівка. Для учасників прес-туру секретар сільської ради Людмила Погрібна провела екскурсію по селу. Журналістам показали колишній радгоспний гуртожиток, який передали прикордонній службі для облаштування в ньому 36 квартир, ділянку, де планується будівництво фермерського ринку.



Завітали до амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка має всі умови для надання первинної медичної допомоги. Єдина проблема – посади лікарів тут вакантні. У сільській бібліотеці завідуюча Тетяна Трибушна розповіла про роботу книгозбірні, яка вже давно стала центром культурного дозвілля і громадської активності музичан. Це особливо важливо, адже у Музиківці давно не працює будинок культури – це приміщення передали чоловічому монастирю (історично будівля належала церкві). Зараз є плани перебудувати під заклад культури колишню радгоспну контору і заодно облаштувати там ЦНАП.



Цікавою виявилася екскурсія по школі. Віднедавна її очолює Василь Славич. Опалюватися вона може як газом, так і твердим паливом. Матеріально-технічна база закладу ґрунтовно покращена завдяки участі у грантових проектах (заміна вікон і дверей, облаштування спортивних майданчиків та інше). У спортивній залі займаються не лише школярі, а й молодь села, в актовій залі проходять загальносільські заходи, репетиції. Будівля дитсадка у Музиківці перебуває в аварійному стані, до цього призвели огріхи в проектуванні. Є плани відновити її, а поки що ось вже кілька років дошкільний заклад, яким завідує Людмила Крута, квартирує у приміщенні школи.



Дуже інформативною була зустріч із головою Музиківської ОТГ Олександром Лейбзоном. Олександр Арнольдович розповів, що за перспективним планом і Музиківка, і Східне повинні були об’єднуватися з Чорнобаївкою, але це суперечило бажанню музичан. Географічно Музиківці було зручно об’єднатися зі Східним. Вибори по Музиківській ОТГ відбулися наприкінці минулого року, 11 грудня, 16 грудня визнали її повноваження, усі організаційні питання вирішили швидко. Після таких змін жителі Східного не залишилися «на задвірках»: у селі є староста Тетяна Вова, працює сектор надання адміністративних послуг населенню, тож за довідками, які раніше видавалися у сільській раді, не потрібно їхати до Музиківки.



Сьогодні населення ОТГ становить майже 4 тис. чол., річний бюджет – понад 18 млн. грн., на виконання делегованих повноважень держава надає кошти. ОТГ активно співпрацює з рядом міжнародних структур і фундацій і залишається лідером в області по роботі з грантами.



У Музиківській сільраді вже років 10 був нестандартний штатний розпис, працювала досить сильна команда професіоналів. Сьогодні до штатного розпису апарату ОТГ входить 35 посад, є вакантні, так що про скорочення не йдеться. Є відділ соціального захисту і медичного обслуговування населення, відділ освіти, щоправда, наданий час не укомплектовані.



На території ОТГ, у Східному, працює найбільша у Європі птахофабрика, фермерські господарства і агрохолдинги обробляють землю, на 70 відсотків готовий сервісно-забійний цех, незабаром розпочне роботу завод з виготовлення легких металевих конструкцій. Усі соціальні об’єкти (школи, дитсадки, заклади культури, охорони здоров’я) збережені і закривати їх ніхто не збирається.



Чи відчули сельчани переваги ОТГ? Про здобутки говорити поки що зарано, адже з часу об’єднання минуло дуже мало часу. Але вже є чим похвалитися.



«По-перше, вирішили питання з опаленням шкіл, тепер там тепло, ми забули про слово «ліміт», - говорить Олександр Арнольдович, - підняли суму на харчування у дитсадках, тепер це 25 грн. на день, у школах для категорійних дітей і молодшого шкільного віку - 12 грн. Є кардинальні зміни в організації вторинного рівня медичної допомоги – тепер мешканці нашої ОТГ звертаються до лікарень у Херсоні (раніше треба було їхати до Білозерки, що набагато далі)».



Наразі одне з важливих завдань – налагодити постійне водопостачання у Східному, кошторисна вартість проекту становить 4 млн. грн. Необхідно також відновити дорогу до цього села. Загалом роботи багато, але сподіваємось, що спільні зусилля зроблять життя мешканців ОТГ кращим.



Інформаційну сесію і прес-тур організував Український кризовий медіацентр у рамках програми DOBRE за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).



Придніпровська зірка 24 лютого у Херсоні відбулася інформаційна сесія «Децентралізація для ЗМІ. Як просувається реформа у Миколаївській і Херсонській областях». У рамках заходу представники ЗМІ дізналися про нові можливості для громад, досягнення і проблеми реформи децентралізації та взяли участь у прес-турі до Музиківської об’єднаної територіальної громади.Відкрив зібрання координатор з комунікації кризового медіацентру програми DOBRE Вадим Шабанов. Експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай провів навчальну сесію, під час якої зупинився на особливостях впровадження реформи. Зокрема, звернув увагу на те, що не можна ставити знак «дорівнює» між децентралізацією і об’єднанням громад. ОТГ – лише частина програми децентралізації. Не варто думати, що ОТГ – це просто велика громада.Об’єднані територіальні громади прирівнюються до міст обласного значення, бюджетний процес для них кардинально змінюється, з’являються делеговані повноваження, кошти на них.У відання ОТГ переходить освіта, охорона здоров’я. З’являється гостра необхідність приймати стратегічні рішення, а для цього важливо мати міцний кадровий потенціал, відповідальний і компетентний депутатський корпус. Законодавство передбачає об’єднання лише в межах району, у цьому процесі не можуть брати участь міста обласного значення.На жаль, в Україні більшість ОТГ маленькі, вони, як правило, не мають змоги витрачати частину коштів на реалізацію серйозних проектів, які дозволили б заробляти у майбутньому.До невеликих ОТГ належить Музиківська об’єднана громада. До її складу входять, крім Музиківки – центру ОТГ, ще Висунці, Мірошниківка, Східне і Загорянівка. Для учасників прес-туру секретар сільської ради Людмила Погрібна провела екскурсію по селу. Журналістам показали колишній радгоспний гуртожиток, який передали прикордонній службі для облаштування в ньому 36 квартир, ділянку, де планується будівництво фермерського ринку.Завітали до амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка має всі умови для надання первинної медичної допомоги. Єдина проблема – посади лікарів тут вакантні. У сільській бібліотеці завідуюча Тетяна Трибушна розповіла про роботу книгозбірні, яка вже давно стала центром культурного дозвілля і громадської активності музичан. Це особливо важливо, адже у Музиківці давно не працює будинок культури – це приміщення передали чоловічому монастирю (історично будівля належала церкві). Зараз є плани перебудувати під заклад культури колишню радгоспну контору і заодно облаштувати там ЦНАП.Цікавою виявилася екскурсія по школі. Віднедавна її очолює Василь Славич. Опалюватися вона може як газом, так і твердим паливом. Матеріально-технічна база закладу ґрунтовно покращена завдяки участі у грантових проектах (заміна вікон і дверей, облаштування спортивних майданчиків та інше). У спортивній залі займаються не лише школярі, а й молодь села, в актовій залі проходять загальносільські заходи, репетиції. Будівля дитсадка у Музиківці перебуває в аварійному стані, до цього призвели огріхи в проектуванні. Є плани відновити її, а поки що ось вже кілька років дошкільний заклад, яким завідує Людмила Крута, квартирує у приміщенні школи.Дуже інформативною була зустріч із головою Музиківської ОТГ Олександром Лейбзоном. Олександр Арнольдович розповів, що за перспективним планом і Музиківка, і Східне повинні були об’єднуватися з Чорнобаївкою, але це суперечило бажанню музичан. Географічно Музиківці було зручно об’єднатися зі Східним. Вибори по Музиківській ОТГ відбулися наприкінці минулого року, 11 грудня, 16 грудня визнали її повноваження, усі організаційні питання вирішили швидко. Після таких змін жителі Східного не залишилися «на задвірках»: у селі є староста Тетяна Вова, працює сектор надання адміністративних послуг населенню, тож за довідками, які раніше видавалися у сільській раді, не потрібно їхати до Музиківки.Сьогодні населення ОТГ становить майже 4 тис. чол., річний бюджет – понад 18 млн. грн., на виконання делегованих повноважень держава надає кошти. ОТГ активно співпрацює з рядом міжнародних структур і фундацій і залишається лідером в області по роботі з грантами.У Музиківській сільраді вже років 10 був нестандартний штатний розпис, працювала досить сильна команда професіоналів. Сьогодні до штатного розпису апарату ОТГ входить 35 посад, є вакантні, так що про скорочення не йдеться. Є відділ соціального захисту і медичного обслуговування населення, відділ освіти, щоправда, наданий час не укомплектовані.На території ОТГ, у Східному, працює найбільша у Європі птахофабрика, фермерські господарства і агрохолдинги обробляють землю, на 70 відсотків готовий сервісно-забійний цех, незабаром розпочне роботу завод з виготовлення легких металевих конструкцій. Усі соціальні об’єкти (школи, дитсадки, заклади культури, охорони здоров’я) збережені і закривати їх ніхто не збирається.Чи відчули сельчани переваги ОТГ? Про здобутки говорити поки що зарано, адже з часу об’єднання минуло дуже мало часу. Але вже є чим похвалитися.«По-перше, вирішили питання з опаленням шкіл, тепер там тепло, ми забули про слово «ліміт», - говорить Олександр Арнольдович, - підняли суму на харчування у дитсадках, тепер це 25 грн. на день, у школах для категорійних дітей і молодшого шкільного віку - 12 грн. Є кардинальні зміни в організації вторинного рівня медичної допомоги – тепер мешканці нашої ОТГ звертаються до лікарень у Херсоні (раніше треба було їхати до Білозерки, що набагато далі)».Наразі одне з важливих завдань – налагодити постійне водопостачання у Східному, кошторисна вартість проекту становить 4 млн. грн. Необхідно також відновити дорогу до цього села. Загалом роботи багато, але сподіваємось, що спільні зусилля зроблять життя мешканців ОТГ кращим.Інформаційну сесію і прес-тур організував Український кризовий медіацентр у рамках програми DOBRE за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).







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