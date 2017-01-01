Очільник області Андрій Гордєєв за запрошенням народного депутата України Павла Унгуряна, взяв участь у мотиваційному форумі R500 щодо відзначення 500-річчя Реформації.
У 2017 році Україна відзначає 500-річчя Реформації. Президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської Ради церков і підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави.
У ході мотиваційного форуму голова ОДА Андрій Гордєєв відзначив що незалежно від віросповідання влада і мешканці країни разом повинні робити гарні справи в ім’я Бога та миру.
«Реформуючи своє бачення - ми реформуємо державу», - зазначив очільник області.Довідка:
Реформація (від лат. reformatio — перетворення, виправлення) — церковно-релігійне, духовно-суспільне та політично рухове оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті, спрямоване на повернення до біблійних першоджерел християнства, яке набуває форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.
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