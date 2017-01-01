Сьогодні о 13:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-конференція з теми "Презентація другого (доповненого) видання «Гендер для Медій»". Презентація унікального видання для журналістів, блогерів та громадських активістів, яке розкриває контекст гендеру у сучасному медіа-просторі.
Спікери:
• Марина Усманова – представник феміністичної ЛГБТ інклюзивної організації «Іная»
• Наталія Блок – представник феміністичної ЛГБТ інклюзивної організації «Іная»
«Цей унікальний підручник, здатний повністю перевернути ваші уявлення про світ, культуру, суспільство. Під час заходу буде проведена дискусія про те, що таке гендер і гендерна нерівність, що таке біологічна стать і чи впливає вона на щось, а так само про те, як ми створюємо культуру, яка створює нас. Презентація книги в Херсоні узгоджена з її редакторкою Марією Маєрчик», М.Усманова
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