Вчора завершився футбольний турнір, який проходив на новому футбольному полі ДЮСШ «Освіта».
У турнірі приймали участь команди 2004/2005 років народження. З Херсона, Миколаєва, Нікополя, Вінниці. III посіли господарі змагань, команда «Освіта». В матчі за III місце вони перемогли команду «Трубник» з Нікополя. У фіналі зустрілися команди «Торпедо» (Миколаїв)- «Прем’єр- Нива» (Вінниця). Основний час закінчився нічиєю. Потім били пенальті. В цій лотереї сильнішими були миколаївці.Команда юнаків 2004 років народження «Торпедо» (Миколаїв) переможець турніру на Освіті
юних футболістів СДЮШОР «Кристал» прийшли підтримати справжні фанати херсонського Кристалу. Кристал переміг. Після матчу футболісти подякували фанатам за підтримку . На останок, як у справжньому футболі - групове фото на пам’ять.
Більше фото ТУТ
Не нравится: 0, нравится: 5.