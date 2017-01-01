2 березня, в обласній державній адміністрації відбулося роуд-шоу «Інтеграція Херсонщини до Нового Шовкового Шляху» під патронатом громадської організації «Silk Link», в ході якої відбулось підписання Меморандуму про співпрацю та партнерство між облдержадміністрацією та зазначеною громадською організацією.



«Silk Link» утворена з метою провадження роботи з налагодження комплексної кооперації між Україною та Китайською Народною Республікою, перетворення України в важливий транспортно-логістичний хаб, фінансово-діловий і торгово-економічний центр Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону в проекті “Один пояс, один шлях”, участь України у Новому Шовковому Шляху, зміцнення міжрегіонального економічного співробітництва та здійснення інвестиційних проектів; пошук нових моделей взаємовигідного торгово-економічного міжнародного співробітництва.



Сторону громадської організації представили голова «Silk Link», секретар депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з КНР Ірина Никорак та керівник проектного офісу ГО «Silk Link» Сергій Браган.



Ірина Никорак поінформувала про те, що до співпраці з Китайською Народною Республікою залучено 65 країн світу й загальний обсяг ВВП складає 35 відсотків.



«Буде створено двосторонній механізм співпраці КНР з Україною. Міжнародна торгова палата Нового Шовкового Шляху запрошує Україну долучитися до процесу перевезення товарів як зі Сходу в напрямку Європи, так і у зворотному напрямку. Адже Китайська Народна Республіка у 2017 році виділила 100 мільйонів доларів США для реалізації інвестиційних проектів саме на території України», - звернула увагу голова «Silk Link».



Окрім цього, Ірина Никорак розповіла про діяльність організації відносно України й про проведений у кінці 2016 року київський форум, у якому взяв участь і голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.



«Підписання Меморандуму дає Херсонщині можливість інтегруватися у світові транспортні шляхи й залучити іноземних інвесторів до розвитку місцевих підприємств, що надасть додаткові кошти в місцеві бюджети для розвитку внутрішньої інфраструктури, туризму й соціальної сфери життя», - зазначив щодо цього Андрій Гордєєв.



Важливо й те, що наприкінці 2017 року відбудеться вже другий форум з роботою панельних секцій за участі України в Китаї і саме херсонська делегація візьме в ньому безпосередню участь.



Для того, щоб зарекомендувати Херсонщину як перспективний інвестиційний регіон, керівники місцевих підприємств та структурних підрозділів ОДА представили власні інвестиційні проекти, які претендують на фінансову підтримку Китайської Народної Республіки.



Так, до уваги керівників громадської організації «Silk Link» були представлені ряд презентацій транспортно-логістичної інфраструктури (розбудова та модернізація ДП «Херсонський морський торговельний порт»; розбудова та модернізація ДП «Скадовський морський торговельний порт»; КП «Херсонські авіалінії» - Міжнародний аеропорт «Херсон»; проект з будівництва морського порту в селі Софіївка Білозерського району Херсонщини для інтеграції області до Нового Шовкового шляху); промислового комплексу (проект з реконструкції, модернізації та розвитку ПрАТ «Херсонський нафтопереробний завод»); агропромислового комплексу (проект з будівництва об’єкту з виробництва заморожених овочів по IQF технології на базі консервного цеху в селі Музиківка; проект з будівництва рибопереробного концерну на території Каланчацького району; проект з розбудови племінної перепелиної ферми; інноваційна система управління процесами в агробізнесі «Agromanana»).



Ірина Никорак та Сергій Браган запевнили, що надалі розпочнеться детальна робота з розгляду представлених та інших існуючих проектів на території Херсонської області й КНР готове співпрацювати з областю задля забезпечення розвитку місцевого виробництва й налагодження зв’язків між двома континентами.

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