В управлінні Херсонського прикордонного загону пройшла міжвідомча координаційна нарада з питань підготовки до навігаційного періоду у 2017 році. У нараді прийняли участь представники місцевого самоврядування та правоохоронних органів Херсонської та Миколаївської областей.
У ході зустрічі обговорювались питання порядку обстежень об’єктів базування плавзасобів, забезпечення порядку тримання та випуску маломірних суден, суден флоту рибної промисловості відповідно до діючого законодавства та організацію заходів із безпеки судноплавства.
Також учасники наради узгодили питання взаємодопомоги у здійсненні контролю за прикордонним режимом під час навігаційного періоду та визначили алгоритм роботи контрольних та правоохоронних органів під час виявлення порушень порядку тримання, випуску, плавання усіх типів суден та проведення рибопромислових робіт.
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