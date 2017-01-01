Очільник області прокоментував заяви окупаційної влади Криму щодо встановлення додаткових передавачів задля розширення трансляції сигналу на окупованій території та залучення територій Херсонщини.
«Передавачі, які вони нібито встановили для поширення мовлення на нашу область - малої потужності. Більше того, ті вежі в Джанкої – занизькі для вторгнення з них в мовленевий простір Херсонщини. Такі заяви - фейк, бо насправді вони не спроможні позбавитись украінського сигналу, який вже лунає з нової 150-метрової вежі на Чонгарі», - запевнив представників ЗМІ голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Нагадаємо, будівництво вежі у с. Чонгар висотою 150 метрів дало змогу ретранслювати українського мовника на території Херсонської області та частини тимчасово окупованого Криму.
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