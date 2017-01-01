Сьогодні до початку засідання сесії обласної ради відбулось підписання меморандуму про співпрацю у реалізації Проекту «Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області» між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою, ГО «Центр реформ та місцевого розвитку» та ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад».
Відповідно до умов цього Меморандуму сторони домовляються об’єднати зусилля та спільно розпочати Проект зі створення Агенції регіонального розвитку в Херсонській області для сприяння активізації розвитку економіки області, ефективного вирішення проблеми безробіття, організації ефективної підтримки малого і середнього бізнесу та забезпечення стратегічного планування розвитку територій.
Як зазначив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв Агенція регіонального розвитку виконуватиме завдання щодо розвитку конкретної місцевості та прогнозування перспектив, адже для кожного району притаманні окремі потужні аспекти життєдіяльності.
«Укладання меморандуму сприятиме роботі Агенції в майбутньому, що є великим кроком вперед Херсонщини до євроінтеграції», - підсумував Андрій Гордєєв.
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