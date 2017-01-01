Відбувся ІІІ обласний хореографічний конкурс малих груп «Ми – з України», присвячений 100-річчю Херсонського державного університету. В ньому взяли участь хореографічні колективи Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості.
За результатами оцінок журі колективи посіли наступні місця:
- народний художній колектив ансамбль танцю «Райдуга» (керівник – Добровольська О.В.) – І місце та два ІІ місця;
- народний художній колектив ансамбль танцю «Едельвейс» (керівник – Якуба С.В.) – І та ІІ місце;
- народний художній колектив театр-студія народного танцю «Віночок» (керівник – Орлова В.В.) – два І місця та ІІ місце.
Володарем диплома учасника V Всеукраїнського благодійного форуму творчості дитини «Янголя», який проходив 27 лютого 2017 року, став народний художній колектив ансамбль танцю «Едельвейс» (керівник – Якуба С.В.).
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