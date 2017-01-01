«Напруженою зберігається обстановка на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Впродовж останніх днів ми спостерігаємо активізацію ведення повітряної розвідки авіацією РФ на тимчасово окупованому півострові», - повідомив сьогодні під час брифінгу в Укрінформі Олег Слободян.
Він наголосив, що 28 лютого та 1 березня, російські війська знову відновили використання аеростата «Рись». Вздовж адмінмежі були зафіксовані моніторингові польоти вертольотів Мі-8 у 4 випадках та активні пересування катерів берегової охорони по акваторії Чорного моря.
На даний момент, у рамках анонсованих Росією військових навчань відмічено практичні дії деяких підрозділів ЗС РФ, які безпосередньо виконують функції прикриття північних районів ТОТ АР Крим.
Крім того, Олег Слободян додав, що сьогодні було виявлено проліт над позиціями поблизу міста Армянськ двох вертольотів, зафіксовано роботу двох катерів на повітряній подушці та висування на позиції військової техніки ЗС РФ.
Також він розповів, що за наявною інформацією 3 березня планується проведення практичних стрибків військовослужбовців РФ в районі міста Джанкой.
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