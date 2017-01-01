Для створення кращих умов з надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок на базі обласної клінічної лікарні 01 березня 2014 року було створено центр нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу.
На сьогодні методами замісної терапії можуть отримувати лікування всі мешканці Херсонщини, а саме 135 хворих. Проте фактично отримати спеціалізовану медичну допомогу можливо лише в обласному центрі та м.Каховка.
Саме тому сьогодні з метою розвитку можливостей надання медичної допомоги хворим на ниркову недостатність голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв уклав Угоду про співробітництво в галузі охорони здоров’я населення з директором ДП «Діасервіс Плюс» Олегом Тура щодо реалізації проекту з оснащення гемодіалізних відділень у Херсонській області.
Враховуючи збільшення діагностованих випадків хронічної ниркової недостатності, незначну кількість відділень із обслуговування хворих, технічну виснаженість існуючого медичного обладнання та з метою реалізації практичних дій в галузі охорони здоров’я області, ДП «Діасервіс Плюс» планує надати Херсонщині інвестицію у вигляді сучасного медичного обладнання виробництва німецької компанії «Фрезеніус Медікал Кер Україна», загальною вартістю 22 млн грн, забезпечивши оснащення відділень гемодіалізу в містах Гола Пристань, Генічеськ та Каховка.
Також «Діасервіс Плюс» має забезпечити постачання і монтаж обладнання, навчання медичного персоналу, гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування, методологічну підтримку.
«Окрім задоволення потреб населення в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, це також є хорошим прикладом залучення інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності для виконання державних і регіональних програм у сфері охорони здоров’я та досягнення позитивного соціального ефекту», - підкреслив Андрій Гордєєв.
Варто відзначити, що цією Угодою обидві сторони беруть на себе зобов’язання у створенні нових відділень гемодіалізу та удосконалення діючих в області.
Не нравится: 0, нравится: 0.