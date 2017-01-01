Під час здійснення прикордонного контролю на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим прикордонники активно проводять заходи по виявленню транспортних засобів, що переміщують з порушеннями чинного законодавства України.
Так, сьогодні, в контрольному пункті «Каланчак» прикордонники Херсонського загону виявили транспортний засіб «Део Ланос» з порушеннями. Громадянин України прямував з м. Сімферополь до м. Херсон на авто з номерами кримської реєстрації українського зразка.
В ході огляду прикордонники виявили, що автівка обладнана механічною системою заміни номерних знаків, один з яких української, а інший російської реєстрації. Крім того, в ході подальшого огляду правоохоронці виявили і свідоцтво про реєстрацію цього ж транспортного засобу вже російського зразку.
Прикордонники направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення передбаченого статтею 290 ККУ для прийняття процесуального рішення по даному факту, а на місце події викликали представників Національної поліції, які вилучили реєстраційні документи і транспортний засіб з метою проведення експертизи та подальших слідчих дій.
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