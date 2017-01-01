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Співаковський готує законопроект, який надасть МОН право в окремих випадках призначати у ВНЗ тимчасові адміністрації
Міністерству освіти та науки України потрібно надати право в окремих випадках призначати у вищих навчальних закладах тимчасових керівників — таку думку висловив народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський в ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія».

За його словами, автономія ВНЗ є правильною і дуже прогресивною нормою Закону «Про вищу освіту». Проте інколи з тих чи інших причин (наприклад, серйозний конфлікт всередині колективу тощо) виникають обставини, які на тривалий час блокують нормальне функціонування вишу, а подекуди взагалі ставлять під сумнів його подальше існування.

Останнім часом подібні ситуації непоодинокі, зазначив він. То в одному, то в іншому університеті країни внутрішні конфлікти просто паралізують життя у виші. І найчастіше ці конфлікти пов’язані із боротьбою за посаду ректора.

Натомість, як підкреслив О.Співаковский, боротися потрібно не за посади, а за збереження українських вишів і покращення якості освітніх послуг: «Світ стає глобальним. Сьогодні відповідні ресурси – знаннєві, технологічні – продає той же Стенфордський, Массачусетський, Мічиганський та інші університети. Тобто, ми вступаємо в систему конкуренції вже з провідними університетами світу. Тож, якщо зараз нічого не змінимо, якщо так і будемо викладати технології 70-80 років, то я вам скажу, не буде у нас університетів».

Тому в окремих випадках, коли колектив навчального закладу, користуючись наданою законодавством автономією, не здатен самостійно вийти з глухого кута, профільному міністерство потрібно надати важелі вирішення проблеми, вважає він.

Олександр Співаковський повідомив, що вже почав готувати відповідний законопроект. За його словами, в ньому буде передбачено, що тимчасові адміністрації призначатимуться МОН лише в окремих випадках і лише на один-два роки, після чого колективу ВНЗ буде повернуто право обирати ректора, яке надано йому законодавством про вищу освіту.

«Зараз ми вже над цим працюємо. Думаю, до літа ми змінимо деякі положення (Закону «Про вищу освіту». – Ред.), і у міністра буде інструмент введення кризового менеджменту», – поділився він із телеглядачами.




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