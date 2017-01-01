Многие из нас сталкивались с неприятной ситуацией, когда после ДТП кажется, что любимый автомобиль больше никогда не будет таким, как прежде.
Необходимость поиска нового авто и средств на его покупку – совсем не радостная перспектива для того, кто привык к своему стальному другу и не хочет с ним расставаться.
На самом деле руками профессионалов поврежденный автомобиль можно вернуть к полноценной жизни, восстановить его эстетический вид и обеспечить техническую исправность. В Херсоне на такого рода услугах специализируется Центр Кузовного ремонта. Его высококлассные сотрудники предоставляют комплекс соответствующих работ, используя современные технологии и материалы.
Например, рихтовка кузова производится на специальном сертифицированном оборудовании на стендах мировых лидеров, а восстановление лакокрасочного покрытия осуществляется с помощью продукции голландской компании AKZO NOBEL, которая по праву считается эталоном европейского качества. При этом гарантия на проведенный ремонт составляет не полгода, как в других автосервисах, а год.
На этом перечень услуг, предоставляемых Центром Кузовного ремонта клиентам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, не исчерпывается. Сертифицированные специалисты Центра также осуществляют выездной осмотр авто при ДТП, оказывают юридическое и техническое сопровождение, урегулируют вопросы со страховыми компаниями.Центр Кузовного ремонта: Херсон, Николаевское шоссе, 54, тел.: +38 (0552) 416-000, +38 (050) 318-6001, http://kr.ks.ua/
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