Станом на сьогодні на території Херсонської області учасники антитерористичної операції завершили процес оформлення у власність 502 земельних ділянок з різним цільовим призначенням. Проекти землеустрою затверджені на наділи загальною площею 787 гектарів. Найбільшу кількість земель надали військовим у м. Херсоні (268 земельних ділянок загальною площею 111 га), та районах Чаплинському (80 ділянок загальною площею 145,6 га) і Білозерському (78 ділянок загальною площею 84,4 гектара) Херсонської області.
Крім того, учасники антитерористичної операції та члени родин загиблих воїнів отримали 3157 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення землі у Херсонській області. Після завершення процедури оформлення військові отримають у власність земельні ділянки загальною площею понад 3 тисячі гектарів.
Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації на Херсонщині учасники АТО отримали у Генічеському районі (395 на землі загальною площею 145,2 га), у місті Херсоні (329 на землі загальною площею 151,9 га) та на території Новокаховської міської ради (277 на землі загальною площею 126,6 гектара).
Для задоволення потреб учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих воїнів на території Херсонської області зарезервовані та залишаються вільними ще 4,4 тис. га земель різного цільового призначення, з яких 3,5 тис. га – землі сільськогосподарського призначення державної власності та близько 900 га – землі комунальної власності в межах населених пунктів.
Довідково: Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.
На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки. Роз’яснення складено з урахуванням запитів, які
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