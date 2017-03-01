Концепція нової української школи, нещодавно запропонована Міністерством освіти і науки України, містить чимало цікавих і прогресивних ідей та підходів.Проте поспішне її впровадження, без необхідної ресурсної бази, матиме для системи освіти прогнозовано негативні наслідки — таку думку висловив в ефірі передачі «Народна трибуна» на херсонському телеканалі «Скіфія» народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський.За його словами, будь-які новації в такій чутливій сфері, як освіта, повинні спочатку кілька років пройти апробацію в пілотних проектах. І лише потім, після аналізу і обговорення отриманих результатів, може бути прийняте рішення щодо того, «чи варто це масштабувати на всю країну чи ні».«Якщо ж одразу запустити це на українську націю, це може мати негативні наслідки», – вважає нардеп.Для прикладу він навів так звані «інтегровані предмети». Йдеться про пропозицію МОН об’єднати кілька обов’язкових шкільних предметів в один (наприклад, фізику, хімію, біологію, астрономію, екологію і географію в єдиний предмет із назвою «Людина і природа», а геометрію і алгебру — в математику).«Сама ідея, ідеологія дуже гарні. Чому? Дійсно, коли ми «розрізаємо» певні знання на дисципліни (це — математика, це – фізика, а це хімія чи біологія), нас завжди хвилює, щоб при цьому у дитини не спотворилося відчуття і сприйняття світу в цілому. Адже світ не ділиться окремо на математику, окремо фізику і так далі», – зазначив О.Співаковський.Але потрібно розуміти, що для того, аби вже з наступного року починати впровадження цього, необхідно, по-перше, остаточно впевнитися в доцільності., а, по-друге, докорінно змінити методичну базу, розробити і видати нові підручники тощо.Та найголовніша проблема, на його думку, де зараз взяти такого вчителя, який зміг би викладати інтегровані предмети.«От я сам математик, алгебраїст. Але якщо мені запропонують, наприклад, читати інтегрований курс, в якому були б і алгебра,і геометрія, і математичний аналіз, і дискретна математика, і математична логіка… Чесно скажу: я не зможу цього зробити. Небагато взагалі є викладачів, які здатні це викладати», – пояснив він.Тому потрібно подумати і над змінами у підготовці шкільних педагогів. Адже, за словами нардепа, сучасний вчитель – це не просто людина, яка передає певну сукупність знань. Він має бути насамперед особистістю, яка, до того ж, володіє майже енциклопедичними знаннями з предмету, який викладає.Олександр Співаковський нагадав телеглядачам, що сто років тому вже були спроби інтеграції шкільних предметів.«Однак досвід показав, що не більше, ніж 20% вчителів здатні викладати через інтегрований підхід. А 80% – ні. Тому, щоб не втратити фундаментальну, якісну освіту, яка ще є у нас сьогодні в школі, ми повинні до цього поставитися дуже і дуже обережно», – наголосив О.Співаковський.