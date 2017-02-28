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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
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Літературне свято «Обернуся в легенду»
27 лютого у Херсонському НВК І-ІІ ступенів № 8 відзначали 146-у річницю із Дня народження Лесі Українки. Літературна спадщина Лесі Українки – органічна і невіддільна складова частина української літератури й культури.

Літературне свято «Обернуся в легенду»

Учні долучилися до високої поезії геніальної Лесі Українки, дізналися про маловідомі сторінки життя цієї надзвичайно талановитої, прекрасної і мужньої жінки, яка все своє коротке життя боролася з важкою хворобою і, усміхаючись крізь сльози, писала прекрасні вірші, прозові і драматичні твори, закохувалась, страждала і мріяла, як і кожна людина.

В читальному залі було розгорнуто виставку-експозицію «Хотіла б я піснею стати», де розміщено літературу, фотоматеріали про життя та діяльність автора.
Годину поезії «Обернуся в легенду» було підготовлено і проведено спільно з Обласним палацом молоді.

На святі були присутні головний спеціаліст палацу Кашицина Алла Василівна, журналіст, член асоціації письменників України, лауреат премії ім.. Костянтина Паустовського Піддубняк Василь Григорович. «…Вона була, є і буде. Дякуймо за це долі, що зродила на нашій землі Лесю Українку, яка стала символом і гордістю нашої України», - щиро зізнається Василь Григорович.

Для учнів закладу та гостей цікавою була презентація "Українка за походженням та вихованням", у якій шкільний бібліотекар Світлана Андріївна розповіла про життя та виховання дітей в сім'ї Косачів. Розповідь супроводжувалася показом слайдів фото членів родини Косач.

Під час проведення заходу лунала музика та пісні у виконанні обдарованих дітей: лауреат міжнародного фестивалю «Світ талантів» Анжеліна Макфарлейн, «Юна Міс Херсон» Олександра Макогон.




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