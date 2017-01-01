Подконтрольные Кремлю власти Крыма запустили радиовещание на регионы материковой Украины, которые находятся около админграницы с Крымом.
Об этом сообщил депутат Госдумы России Руслан Бальбек, передает УНИАН
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Как он утверждает, вещание начало крымскотатарское радио «Ватан седасы» («Голос родины»). «Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары.
Голос Крыма теперь будет звучать для жителей юга Херсонской области, что позволит нашим соотечественникам не отдаляться от культурной и социально-политической жизни республики», – сказал Бальбек. По его словам, радиостанция «планирует еще расширить покрытие Херсонской области».
Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила Крым.Реалии, что в данный момент в ведомстве проверяют информацию. Официальные комментарии ожидаются позже.
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