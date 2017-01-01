Протягом лютого поточного року Херсонською митницею ДФС спрямовано до державного бюджету 52,2 млн. грн., що на 18 % більше, ніж у січні 2017 року.
Як зазначив в. о. начальника Херсонської митниці ДФС Михайло Закалінський, у розрізі податків найбільше надійшло податку на додану вартість -40,7 млн. грн.
При цьому, враховуючи, що діяльність Херсонської митниці має експортну орієнтацію, вивізного мита сплачено 7 млн. грн., а імпортного мита -4,3 млн. грн.
Щодо співвідношення експорту та імпорту з початку року, то вага оформлених вантажів на експорт склала 95 %, а оформлених у режимі імпорту - 5 %.
Основна кількість товарів, оформлених Херсонською митницею ДФС на експорт, направляється до таких країн, як Туреччина - 44 %, Іспанія - 14 %, Італія -10 %, тощо. Основними країнами імпорту є Туреччина - 37 %, Польща - 7 %, Грузія - 7 %.
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