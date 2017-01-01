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Херсонський рекорд: зарплата 3200 гривень дорівнює 212 мільйонів гривень ЄСВ
Саме, завдяки підвищенню з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, бізнес та бюджетні установи Херсонщини перерахували до бюджету 211,7 млн.грн. єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування, за ставкою 22 відс., за лютий поточного року.

Для порівняння: цей показник перевищив минулорічні надходження в 1,6 рази, а також перевищив надходження лютого 2015 року при середній ставці ЄСВ 41%. Найбільші надходження з ЄСВ сплатили платники податків Херсона – 106,5 млн.грн., Нової Каховки – 14,4 млн.грн., Каховки та Каховського району – 13 млн.грн., Білозерського району – 9,7 млн.гривень.

Херсонські роботодавці активно сприяють процесу легалізації трудової зайнятості та забезпеченню пенсійних та інших соціальних виплат громадянам нашої області. Про дієвість розпочатих реформ у сфері оплати праці свідчить зростання вдвічі фонду оплати праці найманих працівників, порівняно з 2015 роком.

Довідково: Ставку єдиного соціального внеску для роботодавця – до 22% до бази нарахування єдиного внеску знижено майже у двічі з 1 січня 2016 року. Наразі фонд оплати праці оподатковується трьома обов'язковими платежами: податок на доходи з фізичних осіб в розмірі 18%, ЄСВ в розмірі 22%, військовий збір розмірі 1,5%.




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