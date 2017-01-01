Згідно розпорядження голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у п’ятницю, 3 березня, відбудеться засідання ХІ сесії обласної ради VІІ скликання.
На порядку денному наступні питання:
1. Про обласну програму «Ліси Херсонщини»;
2. Про План роботи Херсонської обласної ради на 2017 рік;
3. Про внесення змін до обласної Програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сімї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 рік;
4. Різне.
Робота сесії розпочнеться о 10:00 у приміщенні Херсонської обласної ради за адресою: м. Херсон, пл. Свободи, 1 (ІІІ поверх, сесійна зала).
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