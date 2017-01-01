02 березня 2017 року о 14.00 в обласній державній адміністрації відбудеться роуд-шоу «Інтеграція Херсонщини до Нового Шовкового Шляху» під патронатом громадської організації «SilkLink».
Слід зазначити, що під час заходу планується укладання Меморандуму між обласною державною адміністрацією та ГО «SilkLink», а також пройде відбір перспективних інвестиційних проектів Херсонщини, які буде включено до роботи в рамках діяльності проектного офісу даної організації.
Організація утворена з метою провадження роботи з налагодження комплексної кооперації між Україною та Китайською Народною Республікою. Метою діяльності ГО є перетворення України в важливий транспортно-логістичний хаб, фінансово-діловий і торгово-економічний центр Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону в проекті “Один пояс, один шлях”, участь України у Новому «шовковому шляху», зміцнення міжрегіонального економічного співробітництва та здійснення інвестиційних проектів; пошук нових моделей взаємовигідного торгово-економічного міжнародного співробітництва.
Засновниками ГО є керівник депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною Республікою, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Китайській Народній Республіці, керівники представництв провідних китайських корпорацій в Україні, зокрема Xinwei Group.
Нагадаємо, що 02 листопада 2016 року голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв взяв участь у Першому українському форумі Шовкового шляху у м. Києві, який відбувся за участю значної кількості почесних гостей та був відкритий першою леді держави Мариною Порошенко.
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