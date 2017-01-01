Цього року колектив BRP Центр Херсон разом із членами клубу "BRP_Live Off-Road Club Kherson" проявили ініціативу у підтримку Цюрупинського дитячого будинку-інтернату для дітей з важкими формами інвалідності та Цюрупинської загальноосвітньої школи для дітей з особливими навчальними потребами.
На запрошення прийняти участь у благодійному заході одразу погодились наші постійні партнери "Південна Асоціація шеф-кухарів України", компанія "Delonghi" та "Kenwood", а представники торгівельної марки "Фанчі" приїхали до нас з Миколаївської області.
Адміністрацією дитячого будинку та школи, було надано, а колективом BRP Центр Херсон укомплектовано, цілий список найнеобхіднішого, від канцелярських приладів, до медичного та логопедичного обладнання.
Колектив BRP Центр Херсон разом з членам клубу "BRP_Live Off-Road Club" натхненні ідеєю заходу, проявили неймовірну стійкість до погодних умов, щоб доставити дітям їх подарунки.
Ні дощ, ні сніг, не змогли стати перепоною на шляху Квадроколони, що пройшла через усе місто та змусила херсонців озиратися та діставати із кишень телефони, але, нажаль завадили планам BRP-шників познайомити дітей з технікою, залишивши повід повернутися.
Південна Асоціація шеф-кухарів України, що сумісно з компанією "Delonghi" та "Kenwood",вже стали постійними партнерами, і прикрасою будь-якого заходу, створили неймовірно теплу атмосферу, пригощали ласощами та розважали дітей маленькими вікторинами присвяченими до свята Масляної.
Теплим радісним вогником стали наші нові партнери т.м. "Фанчі", що привезли із собою екологічно чисті дієтичні продукти харчування, а також радували дітей повітряними кульками та відкритими посмішками.
Особлива подяка заступнику начальника головного управління в Херсонській області Анохіну Олександру Дмиnрійовичу за допомогу в організації Квадропробігу та Обласному управлінню патрульної поліції за супровід колони.
Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.