У четвер, 2 березня, Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти проведе чергове виїзне засідання. Цього разу воно відбуватиметься у Харкові, на базі Харківського національного університету ім. В.Каразіна і буде присвячене обговоренню проблем, стану, та перспектив нормативно-правового забезпечення навчання іноземців в Україні.



Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови цього Комітету Олександр Співаковський в ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія».



Він розповів, що останнім часом Комітет все частіше використовує таку форму роботи, як виїзні засідання в регіонах, бо вважає її ефективною. За словами нардепа, лише в процесі безпосереднього спілкування з людьми, які у своїй щоденній роботі застосовують ті чи інші законодавчі норми, можна з’ясувати, наскільки ефективними є ухвалені закони, що потрібно підправити чи виправити, які нормативно-правові акти потрібно ухвалити, щоб законодавчі норми та положення працювали на позитив, працювали на інтереси держави, національної освіти та громадянина.



«Взагалі вважаю, що і політики, і чиновники повинні більше дослухатися до людей. Слухати їх, чути. І – робити висновки», – зазначив політик.

За його словами, для парламентського Комітету з питань науки та освіти спілкування з представниками освітянської спільноти в регіонах, вивчення їхньої думки є надзвичайно важливим, оскільки саме зараз триває робота над базовим законом «Про освіту», готується низка інших важливих законопроектів.



«Разом ми маємо змінити на краще ситуацію, що склалася зараз в системі української освіти. Ми повинні провести таку реформу, яка створить екосистему, в якій якісна освіта стане стандартом», – підкреслив О.Співаковський.

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