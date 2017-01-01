Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Результатом освітньої реформи має стати утворення екосистеми, в якій якісна освіта стане стандартом — Співаковський
У четвер, 2 березня, Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти проведе чергове виїзне засідання. Цього разу воно відбуватиметься у Харкові, на базі Харківського національного університету ім. В.Каразіна і буде присвячене обговоренню проблем, стану, та перспектив нормативно-правового забезпечення навчання іноземців в Україні.

Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови цього Комітету Олександр Співаковський в ефірі передачі «Народна трибуна» на телеканалі «Скіфія».

Він розповів, що останнім часом Комітет все частіше використовує таку форму роботи, як виїзні засідання в регіонах, бо вважає її ефективною. За словами нардепа, лише в процесі безпосереднього спілкування з людьми, які у своїй щоденній роботі застосовують ті чи інші законодавчі норми, можна з’ясувати, наскільки ефективними є ухвалені закони, що потрібно підправити чи виправити, які нормативно-правові акти потрібно ухвалити, щоб законодавчі норми та положення працювали на позитив, працювали на інтереси держави, національної освіти та громадянина.

«Взагалі вважаю, що і політики, і чиновники повинні більше дослухатися до людей. Слухати їх, чути. І – робити висновки», – зазначив політик.
За його словами, для парламентського Комітету з питань науки та освіти спілкування з представниками освітянської спільноти в регіонах, вивчення їхньої думки є надзвичайно важливим, оскільки саме зараз триває робота над базовим законом «Про освіту», готується низка інших важливих законопроектів.

«Разом ми маємо змінити на краще ситуацію, що склалася зараз в системі української освіти. Ми повинні провести таку реформу, яка створить екосистему, в якій якісна освіта стане стандартом», – підкреслив О.Співаковський.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 07:21   ::  Посмотрели: 44  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме


Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

Подробнее


Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту


Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

Подробнее


Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"