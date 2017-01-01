На захід завітали почесні гості голова обласної державної адміністрації, голова Херсонської обласної федерації футболу Андрій Гордєєв, перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко та президент професійної футбольної ліги Сергій Макаров.
Урочистості розпочались з приємних новин і подарунків. Вадим Костюченко від імені Федерації футболу України передав Херсонській і Кримській федерації два нових автомобіля аби було зручніше організовувати футбольні турніри у районах Херсонської області. На його переконання це допоможе у розвитку футболу Херсонщини та ще 1000 м’ячів, які отримали дві федерації для майбутніх зірок футболу.
Зі своєї сторони голова обласної державної адміністрації, голова Херсонської обласної федерації футболу Андрій Гордєєв подякував за тісну співпрацю з розвитку футболу на Херсонщині, сприяння у розбудові спортивної інфраструктури президенту Федерації футболу України Андрію Павелку.
«Наші діти мають грати у футбол на найкращих полях аби відточувати свою майстерність та поповнювати професійні команди країни і ми обов’язково досягнемо цієї цілі, - зазначив Андрій Гордєєв та звернувся до команди «Таврія» м. Сімферополь: – Окрім розвитку спорту та футболу ви виконуєте важливу геополітичну роль та з’єднуєте всю країну з Кримом. У нас з вами спільна дорога до розбудови спорту і держави. В єдності ми обов'язково переможемо будь-якого суперника і ворога».
Також Андрій Гордєєв розповів, що за рішенням УЕФА для розвитку футболу Херсонській і Кримській федерації буде відділено 1 млн євро.
У сьогоднішньому турнірі взяли участь команди: ФК «Таврія» (м. Сімферопіль), ФК «Енергія» (м. Нова Каховка), ФК «Мир» (с. Горностаївка, Новотроїцького району) та ФК «Колос» (смт Хлібодарівка, Чаплинського району).
У змаганні між командами з Нової Каховки та Сімферополем, перемогу отримала ФК «Таврія» з рахунком 4:2. Фінальне змагання за Кубок федерації футболу Автономної Республіки Крим відбудеться 7 березня між командами-переможцями усіх турнірів.
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