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Встречайте новый BMW 5 в Херсоне
Совсем скоро херсонцы смогут увидеть и приобрести легендарный BMW 5 нового, седьмого, поколения.

Встречайте новый BMW 5 в Херсоне

Уже 4-го марта состоится его презентация, а со следующего дня автомобиль будет доступен в салоне комплекса «Центр Херсон» – официального дилера немецкой компании в нашем городе.

BMW 5 – безоговорочный лидер сегмента бизнес-седан. За годы выпуска предыдущих шести поколений продано более 7,6 миллионов знаменитых «пятерок». В новой модели 2017-го года удалось не только сохранить сдержанную элегантность и эстетический атлетизм, но и внедрить самые современные технические решения.

Инновационная система управления обеспечивает водителю полный контроль над множеством функций автомобиля и гарантирует безопасность на дороге. Четыре вида модернизированных бензиновых и дизельных двигателей позволяют сочетать уникальную мощность и предельную экономичность.

«Мы рады представить самую ожидаемую новинку от баварского автопроизводителя и приглашаем посетить наш автосалон, – обращается к херсонцам директор комплекса «Центр Херсон» Дмитрий Могирев. – Уверены, что новый BMW 5 удовлетворит запросы самых требовательных покупателей, которые по достоинству оценят высокое немецкое качество, динамичность, комфорт и безопасность».

Ознакомиться с автомобилем можно будет в автосалоне комплекса «Центр Херсон» по адресу: Херсон, Николаевское шоссе 54. Тел.: + 38(050) 318 60 01, сайт: www.bmw.ks.ua

Партнеры презентации BMW 5 серии:

Генеральный партнер мероприятия компания «АХА Страхование» - лидер автострахования в Украине! Европейское качество сервиса, гарантированные выплаты. 94% клиентов АХА довольны уровнем обслуживания в компании. «АХА Страхование»: меняем стандарты.

Партнер «Пятый океан». «Это туристическая компания нового поколения. Мы совмещаем лучшие в Украине и мире системы поиска туров онлайн свозможностью бронирования в удобном офисе вместе с опытными ивнимательными тревел-экспертами высочайшего уровня.

Туристическая компания «Пятый океан» работает с 2006 года, за это время нашими клиентами стали более 25000 человек» - С любовью, Александр Осоченко, директор туристического агентства Пятый океан

Партнер ООО «Кайман Трейдинг». Компания занимается региональной дистрибьюцией дополнительного оборудования для автомобилей: электронных и механических противоугонных средств, разнообразных мультимедийных систем, устройств видеорегистрации, помощи при парковке и другого дополнительного оборудования.

Партнер De’Longhi (Делонги) является признанным лидером на мировом рынке кофемашин. PrimaDonna Elite Experience - это новое поколение кофемашин для приготовления напитков из зерен, способных удовлетворить все Ваши желания. Продукция De’Longhi, ее качество, инновации и дизайн превращают повседневную рутину в удовольствие. С техникой De'Longhi Лучше каждый день!






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