Совсем скоро херсонцы смогут увидеть и приобрести легендарный BMW 5 нового, седьмого, поколения.
Уже 4-го марта состоится его презентация, а со следующего дня автомобиль будет доступен в салоне комплекса «Центр Херсон» – официального дилера немецкой компании в нашем городе.
BMW 5 – безоговорочный лидер сегмента бизнес-седан. За годы выпуска предыдущих шести поколений продано более 7,6 миллионов знаменитых «пятерок». В новой модели 2017-го года удалось не только сохранить сдержанную элегантность и эстетический атлетизм, но и внедрить самые современные технические решения.
Инновационная система управления обеспечивает водителю полный контроль над множеством функций автомобиля и гарантирует безопасность на дороге. Четыре вида модернизированных бензиновых и дизельных двигателей позволяют сочетать уникальную мощность и предельную экономичность.
«Мы рады представить самую ожидаемую новинку от баварского автопроизводителя и приглашаем посетить наш автосалон, – обращается к херсонцам директор комплекса «Центр Херсон» Дмитрий Могирев. – Уверены, что новый BMW 5 удовлетворит запросы самых требовательных покупателей, которые по достоинству оценят высокое немецкое качество, динамичность, комфорт и безопасность».
Ознакомиться с автомобилем можно будет в автосалоне комплекса «Центр Херсон» по адресу: Херсон, Николаевское шоссе 54. Тел.: + 38(050) 318 60 01, сайт: www.bmw.ks.uaПартнеры презентации BMW 5 серии:
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