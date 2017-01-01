Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме

Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

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Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту

Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

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Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге

Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

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