Боротьба з нелегальними перевізниками за участю прикордонників та Укртрансбезпеки продовжується.
Так, сьогодні вночі спільна група при в’їзді до контрольного пункту «Чонгар» виявила ще три автівки, водії яких займались незаконними перевезеннями пасажирів.
Прикордонники Бердянського загону та представники Укртрансбезпеки встановили, що за допомогою транспортних засобів, одного «Форд» та двох «Мерседес», здійснювались перевезення громадян без відповідних дозвільних документів. Адміністративна відповідальність за такі дії передбачена статтею 164 ч.1 КУпАП та передбачає штраф від 17 тисяч гривень.
На даний час, представники прикордонної служби та Укртрансбезпеки виявили біля контрольних пунктів в’їзду – виїзду вже 17 випадків нелегального перевезення пасажирів.
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