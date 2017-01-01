Минулого тижня очільник області зустрівся з представником компанії Горан Обрадович Pigo Srl, яка є одним з провідних світових виробників морозильної техніки і постачальником промислового обладнання для обробки овочів і фруктів.
Як зазначив Горан Обрадович у ході презентації обладнання, система швидкої заморозки і бланшування забезпечує ферментування та краще зберігання плодоовочевої продукції.
«Ми розглядаємо можливі варіанти співпраці, так як Херсонська область має велику врожайність плодово-овочевих культур, які швидко псуються і їх потрібно швидко відправляти на обробку. Наприклад, сезон полуниці доволі короткий і реалізувати її у повному обсязі підприємці не встигають. Такий процес переробки дає змогу не шукати нові ринки збуту, а перероблювати на місці без втрат продукції», - зазначив в.о. заступника голови облдержадміністрації Євген Рищук.
Представник компанії продемонстрував на прикладі фруктів, таких як мандарин та полуниця процес відновлення після бланшування за допомогою занурення у воду.
По завершенню зустрічі голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв зазначив: «Необхідно вивчати досвід щодо такого виду переробки плодово-овочевої продукції, бо запровадження цієї технології в майбутньому сприятиме розвитку сільгоспвиробництва на Херсонщині».
Не нравится: 0, нравится: 0.