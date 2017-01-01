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На адмінмежі із ТОТ АР Крим виявили трьох нелегальних перевізників
Прикордонники Бердянського загону та представники Укртрансбезпеки продовжують заходи по виявленню осіб, які здійснюють нелегальні перевезення пасажирів через адмінмежу із анексованим Кримом.

Так, учора при в’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чонгар» прикордонники разом із головним спеціалістом відділу державного контролю Укртрансбезпеки виявили два автомобіля «Mercedes Vito» та «Opel Vivaro», водії яких здійснювали незаконні перевезення пасажирів не маючи на це відповідної ліцензії.

Встановленим порядком перевізників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП України, санкція якої передбачає штраф у розмірі 17000 грн.

Загалом, протягом лютого поточного року, за результатами спільних заходів на адмінмежі, за подібні правопорушення до відповідальності притягнуто уже 14 перевізників.




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