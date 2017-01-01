Щороку напередодні весни за ініціативи обласної служби зайнятості в області проходять зустрічі з соціальними партнерами за «круглим столом», де розглядаються та обговорюються питання щодо успішного старту сезонної зайнятості на Херсонщині.
У лютому місяці цього року також була проведена відповідна робота, до співпраці долучилися місцеві органи влади, представники управлінь агропромислового розвитку, економіки, організацій роботодавців, їх об’єднань та інші учасники соціального діалогу.
«Результатом такої спільної роботи повинен стати вчасно та якісно сформований банк перспективної сезонної потреби на поточний рік, а також оперативно організована професійна підготовка безробітних під визначені роботодавцями робочі місця. Це стане відправною точкою сезонної зайнятості на Херсонщині у поточному році», - зазначив директор Херсонського обласного центру зайнятості Євгеній Єрашов.
На заходах обговорювалися питання вчасного інформування служби зайнятості щодо вакантних робочих місць, оплати праці та соціальні гарантії працівників, прийнятих на сезонні роботи, питання підвищення їх кваліфікації, можливість надання житла. Також йшлося про працевлаштування вимушених переселенців та демобілізованих учасників АТО, студентської молоді та осіб з інших областей.
Довідково: У минулому 2016 році роботодавці Херсонщини надали 5,4 тисяч вакансій з сезонним характером роботи. За сприяння служби зайнятості було укомплектовано 5,3 тисячі вакансій.
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