Підвищення мінімальної заробітної плати у сфері малого та середнього бізнесу поставило підприємців у скрутне становище. Один працівник обходиться приватному підприємцю у 5 тисяч гривень на місяць.«Заробітна плата у приватному секторі формувалась відповідно до ринкових законів. Якби бізнесмени могли платити 3 200, то давно б вже виплачували. З підняттям рівня зарплат зростає собівартість продукції та послуг. Відповідно, ростуть і ціни», – прокоментував підприємець, відомий в області волонтерОчікується, що надходження до місцевих бюджетів виростуть від податку на доходи фізичних осіб, який збільшився разом з рівнем зарплат. Поки що рано говорити, чи витримають підприємці такі витрати.«Суттєве податкове навантаження лягає на плечі виробників. Для них “особливі” обставини почалися ще з 2008 року. І зараз із підвищенням комунальних, земельних платежів, збільшенням мінімальної заробітної плати саме на виробничників припадає найбільше навантаження. Виробництво скорочується, не вистачає матеріального ресурсу для закупівлі сировини. Дійсно, виживуть не всі, якісь підприємства будуть закриті, і це – біда. Біда для міста і для всієї України. Наше завдання – допомогти підприємцям зберегти свою справу.Я впевнена, що депутати знайдуть рішення для поліпшення роботи підприємців. Такі рішення вже прийняті в інших містах України. Представники малого і середнього бізнесу надають робочі місця, сплачують податки, підприємці-волонтери допомагають українській армії. Місцева влада може створити сприятливі умови для розвитку і підтримки підприємництва в Херсоні», – прокоментувала секретар Херсонської міської радиВід представників малого і середнього бізнесу депутатський корпус міськради очікує, що вони будуть більш активними і контролюватимуть, куди витрачаються сплачені ними податки до бюджету.