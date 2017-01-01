Перший місяць 2017 року приніс до зведеного бюджету від платників Херсонщини 511 тис.грн. рентної плати за спеціальне використання води. Цьогорічний показник перевищує минулорічні надходження на 327,7 тис.гривень.
Надходження платежу розподілені порівну між державним та обласним бюджетами, тобто по 255,5 тис.гривень. Всього у фіскальних органах Херсонщині зареєстровано 2 403 юридичних особи - платників “водного податку”.
За рахунок частини надходжень, які направлені до обласного бюджету, фінансуються потреби бюджетної сфери таврійського краю, а також фінансування додаткових заходів, спрямованих на розвиток регіону.
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