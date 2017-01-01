Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Підведено підсумки робочого візиту на Херсонщину представників Кабміну
27 лютого, в облдержадміністрації урядова делегація в складі робочої групи з питань облаштування КПВВ на території Херсонської області підвела підсумки інспектування 3-х КПВВ Херсонщини.

Нарада відбулася під головуванням першого заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуфа Куркчі.

Висловивши вдячність очільнику області Андрію Гордєєву за належну організацію інспектування КПВВ, Юсуф Куркчі звернувся до членів робочої групи- керівників державних підприємств та структурних підрозділів з питань облаштування КПВВ на території Херсонщини: «До 03 березня ви маєте розробити технічні умови щодо облаштування КПВВ на адміністративному кордоні Херсонської області з АР Крим згідно покрокового плану щодо будівництва об’єктів інфраструктури КПВВ (Каланчак, Чаплинка, Чонгар) та зони сервісного обслуговування на адміністративному кордоні Херсонської області з АР Крим»
Він наголосив, що вже 10 березня спільно з заступником Міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком заплановано презентувати проектно-кошторисну документацію в Кабміні для прийняття рішення про виділення коштів.

«Я хочу наголосити про важливість цих заходів та про персональну відповідальність за їх реалізацію керівників державних підприємств та структурних підрозділів, які входять до складу робочої групи. Сьогодні ми ознайомилися з обсягами роботи, що треба виконати з урахуванням вимог керівників підрозділів, задіяних в облаштуванні, та тих, що несуть службу на КПВВ», - зазначив Юрій Лавренюк.

Він додав, що керівник ДП «УДП «Укрінтеравтосервіс» Міністерства інфраструктури України, що є замовником будівництва об’єктів інфраструктури на КПВВ, спільно з представниками структурних підрозділів, міністерств, відомств, центральних органів виконавчої влади та Херсонської ОДА мають розробити чіткі вимоги та покрокові дії щодо виконання цих робіт.

Андрій Гордєєв звернув увагу керівників прикордонної служби, Головних управлінь СБУ, ДФС та Держпродспоживслужби в Херсонській області про необхідність обґрунтування вимог щодо термінового облаштування зазначених контрольних пунктів в’їзду-виїзду.





Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 18:37   ::  Посмотрели: 41  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту


Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

Подробнее


Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее


Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"