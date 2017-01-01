27 лютого, в облдержадміністрації урядова делегація в складі робочої групи з питань облаштування КПВВ на території Херсонської області підвела підсумки інспектування 3-х КПВВ Херсонщини.
Нарада відбулася під головуванням першого заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуфа Куркчі.
Висловивши вдячність очільнику області Андрію Гордєєву за належну організацію інспектування КПВВ, Юсуф Куркчі звернувся до членів робочої групи- керівників державних підприємств та структурних підрозділів з питань облаштування КПВВ на території Херсонщини: «До 03 березня ви маєте розробити технічні умови щодо облаштування КПВВ на адміністративному кордоні Херсонської області з АР Крим згідно покрокового плану щодо будівництва об’єктів інфраструктури КПВВ (Каланчак, Чаплинка, Чонгар) та зони сервісного обслуговування на адміністративному кордоні Херсонської області з АР Крим»
Він наголосив, що вже 10 березня спільно з заступником Міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком заплановано презентувати проектно-кошторисну документацію в Кабміні для прийняття рішення про виділення коштів.
«Я хочу наголосити про важливість цих заходів та про персональну відповідальність за їх реалізацію керівників державних підприємств та структурних підрозділів, які входять до складу робочої групи. Сьогодні ми ознайомилися з обсягами роботи, що треба виконати з урахуванням вимог керівників підрозділів, задіяних в облаштуванні, та тих, що несуть службу на КПВВ», - зазначив Юрій Лавренюк.
Він додав, що керівник ДП «УДП «Укрінтеравтосервіс» Міністерства інфраструктури України, що є замовником будівництва об’єктів інфраструктури на КПВВ, спільно з представниками структурних підрозділів, міністерств, відомств, центральних органів виконавчої влади та Херсонської ОДА мають розробити чіткі вимоги та покрокові дії щодо виконання цих робіт.
Андрій Гордєєв звернув увагу керівників прикордонної служби, Головних управлінь СБУ, ДФС та Держпродспоживслужби в Херсонській області про необхідність обґрунтування вимог щодо термінового облаштування зазначених контрольних пунктів в’їзду-виїзду.
Не нравится: 0, нравится: 0.