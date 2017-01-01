До процесу оформлення біометричних документів на Херсонщині долучилися ще 7 територіальних підрозділів міграційної служби.



Відтепер оформити ID- картку та закордонний паспорт мають змогу мешканці Білозерського, Іванівського, Нижньосірогозького, Великолепетиського, Високопільського, Горностаївського, Нововоронцовського районів області.



Наразі проводяться роботи із забезпечення матеріально-технічними ресурсами Верхньорогачицького територіального підрозділу. Відповідно до законодавства оформлення і видача паспорта громадянина України в зазначеному районі здійснюється у формі книжечки.



Загалом в області оформлення біометричних документів здійснюється в 21 із 22 територіальних підрозділів, а саме: в Суворовському, Корабельному , Дніпровському районних відділах м. Херсона , Білозерському, Іванівському, Нижньосірогозькому, Великолепетиському, Високопільському, Горностаївському, Нововоронцовському, Новотроїцькому, Цюрупинському, Генічеському, Каланчацькому, Чаплинському, Скадовському, Голопристанському, Великоолександрівському, Бериславському, Каховському районних секторах та Новокаховському міському секторі.



Міграційна служба нагадує , згідно з чинним законодавством, кожен українець, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. Новий документ виготовляється у формі картки та містить безконтактний електронний носій (чіп).



Слід пам`ятати, не будучи документованим паспортом, особа не зможе здійснити багато важливих та необхідних дій, реалізувати більшість передбачених законодавством прав та інтересів.



Оформлюється паспорт особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку — на кожні 10 років. Оформлення паспорта вперше здійснюється безкоштовно.



Звернутися для оформлення паспорта громадянин повинен упродовж місяця після досягнення 14 - річного віку, а у разі виникнення обставин , у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну - документи подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.



Документи для оформлення паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства «Документ, територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання.



Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.



ID – картка також оформлюється у разі зміни прізвища, втрати паспорта-книжечки, при досягненні 25- та 45-ти річного віку (за бажанням замість вклеювання фотокартки), а також у разі непридатності до користування.



Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 20 робочих днів складає 279 грн. (87 грн. – вартість адміністративної послуги, 192 грн. – вартість бланка).



Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 10 робочих днів складає 366 грн. (174 грн. – вартість адміністративної послуги, 192 грн. – вартість бланка).



За видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого сплачується Державне мито у розмірі 34 грн.



При цьому, місцеві громади наділені повноваженнями щодо часткового або повного звільнення від оплати вартості послуги для окремих категорій осіб, яка зараховується до місцевих бюджетів, а також приймати рішення про компенсацію таким категоріям осіб вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вартості бланка документа, його персоналізації, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.



Міграційна служба наголошує, що обов’язкової заміни паспорта-книжечки на паспорт - картку законодавством не передбачено. Відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.



З початку поточного року на Херсонщині оформлено понад 3500 паспортів громадянина Украйни у формі картки та більше ніж 8000 закордонних паспортів.

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