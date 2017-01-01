

Боєць з Херсонщини успішно переніс вже третю тяжку операцію на нозі Новости Херсона » Срочно!







Хлопчині підготували реципієнтне ложе: поверхню стегнової кістки в місці тяжкого перелому обробили і максимально підготували до застосування клітинних матеріалів. Короткий період відпочинку — і тривимірний кістковий матрикс займе своє місце у місці дефекту, а саме місце ураження заповнять власними клітинами пацієнта, що з часом перетворяться на кісткову тканину первозданної міцності. Весь цей курс унікального інноваційного лікування вартує майже півмільйона гривень, які коштом благодійних внесків будемо оплачувати ми, волонтери People’s Project.



Ігор вже третій рік страждає від наслідків тяжкого поранення. Його він отримав улітку 2014, коли його підрозділ втрапив у ворожу засідку. Лише дивом Ігор та кілька його побратимів вижили у тому бою. На згадку про бойове зіткнення лишилися тяжкі поранення: кулі та осколки тяжко потрощили ногу. Сім операцій у державних лікарнях — зруйнована стегнова кістка так і не зрослася, тож лікарі врешті просто відправили Ігоря додому.



Тепер допомогти і врятувати Ігоря можуть лише клітинні технології. Лише за останні кілька місяців він вже пережив дві масштабні операції в клініці ilaya: Ігорю добре вичистили місце перелому від решток змертвілої кістки, вивели поранену ногу у правильне положення та зафіксували зламану кістку апаратом Ілізарова. Крім того, лікарі скористались нагодою і відібрали у Ігоря клітинні матеріали, які використають у процесі подальшого лікування. Більше того, під час однієї з операцій з ноги Ігоря видалили цілий масив залізяччя — і зламаний ортопедичний цвях, і поламані гвинти.



Кілька місяців Ігор очікував, що курс високотехнологічного лікування із застосуванням клітинних технологій оплатить держава. Проте МОЗ так і не схвалив програму, за якою відновлення поранених бійців АТО фінансуватиметься із бюджету. Саме тому лікування Ігоря впало на наші плечі. Врятувати від остаточного каліцтва поранених бійців, від яких держава фактично відмовилась – це наш моральний обов’язок.



Саме тому ми вкотре закликаємо до вас про допомогу: частково лікування Ігоря вже оплачено, тому спинятися на півдорозі ми просто не можемо. Кожен ваш благодійний внесок в рамках проекту «Біотех-реабілітація поранених» істотно збільшує шанси на те, що Ігор повернеться до нормального життя. То давайте ж вилікуємо хлопчину, який віддав здоров’я і ледь не віддав життя за наш з вами спокій та безпеку. Ігору, який проходить лікування у проекті «Біотех-реабілітація поранених», виконали третю серйозну операцію у рамках основного курсу лікування.Хлопчині підготували реципієнтне ложе: поверхню стегнової кістки в місці тяжкого перелому обробили і максимально підготували до застосування клітинних матеріалів. Короткий період відпочинку — і тривимірний кістковий матрикс займе своє місце у місці дефекту, а саме місце ураження заповнять власними клітинами пацієнта, що з часом перетворяться на кісткову тканину первозданної міцності. Весь цей курс унікального інноваційного лікування вартує майже півмільйона гривень, які коштом благодійних внесків будемо оплачувати ми, волонтери People’s Project.Ігор вже третій рік страждає від наслідків тяжкого поранення. Його він отримав улітку 2014, коли його підрозділ втрапив у ворожу засідку. Лише дивом Ігор та кілька його побратимів вижили у тому бою. На згадку про бойове зіткнення лишилися тяжкі поранення: кулі та осколки тяжко потрощили ногу. Сім операцій у державних лікарнях — зруйнована стегнова кістка так і не зрослася, тож лікарі врешті просто відправили Ігоря додому.Тепер допомогти і врятувати Ігоря можуть лише клітинні технології. Лише за останні кілька місяців він вже пережив дві масштабні операції в клініці ilaya: Ігорю добре вичистили місце перелому від решток змертвілої кістки, вивели поранену ногу у правильне положення та зафіксували зламану кістку апаратом Ілізарова. Крім того, лікарі скористались нагодою і відібрали у Ігоря клітинні матеріали, які використають у процесі подальшого лікування. Більше того, під час однієї з операцій з ноги Ігоря видалили цілий масив залізяччя — і зламаний ортопедичний цвях, і поламані гвинти.Кілька місяців Ігор очікував, що курс високотехнологічного лікування із застосуванням клітинних технологій оплатить держава. Проте МОЗ так і не схвалив програму, за якою відновлення поранених бійців АТО фінансуватиметься із бюджету. Саме тому лікування Ігоря впало на наші плечі. Врятувати від остаточного каліцтва поранених бійців, від яких держава фактично відмовилась – це наш моральний обов’язок.Саме тому ми вкотре закликаємо до вас про допомогу: частково лікування Ігоря вже оплачено, тому спинятися на півдорозі ми просто не можемо. Кожен ваш благодійний внесок в рамках проекту «Біотех-реабілітація поранених» істотно збільшує шанси на те, що Ігор повернеться до нормального життя. То давайте ж вилікуємо хлопчину, який віддав здоров’я і ледь не віддав життя за наш з вами спокій та безпеку.







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