Відповідні проекти рішення опубліковані на офіційному сайті облради.
Депутати планують перейменувати Радгоспненську сільську раду Скадовського району Херсонської області у Благодатненську сільську раду Скадовського району Херсонської області. А також перейменувати Петрівську сільську раду Білозерського району Херсонської області у Благодатнівську сільську раду Білозерського району Херсонської області, та перейменувати Радянську сільську раду Білозерського району Херсонської області у Миролюбівську сільську раду Білозерського району Херсонської області, також депутати планують направити ці рішення до Верховної Ради України для опублікування у щотижневому нормативному бюлетені «Відомості Верховної Ради України».
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