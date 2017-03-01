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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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Врятувати село… Не словом, а ділом!
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У Херсоні стартує Кубку федерації футболу Автономної Республіки Крим
1 березня об 11.00 за участі голови ОДА Андрія Гордєєва та першого віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка відбудеться урочисте відкриття Кубку федерації футболу Автономної Республіки Крим.

Матч між командами ФК «Таврія» (м.Сімферопіль) – ФК «Енергія» (м.Нова Каховка) відбудеться за адресою м.Херсон, пр. 200-річчя Херсона, 19 (КДЮСШ).
Нагадаємо, що з 1 по 7 березня 2017 року Херсоні на стадіоні Херсонської КДЮСШ пройде турнір з футболу - «Відкритий Кубок Федерации футболу АР Крим 2017 року»

У турнірі приймуть участь чотири команди: ФК «Таврія» (Сімферополь), ФК «Енергія» (Нова Каховка), ФК «Мир» (Горностаївка), ФК «Колос» (Хлібодарівка).

Розклад матчів:

1 тур: 01.03.2017

11:00 «Таврія» - «Енергія»
13:00 «Мир» - «Колос»

2 тур: 02.03.2017

11:00 «Енергія» - «Колос»
13:00 «Таврія» - «Мир»

3 тур: 07.03.2017

11:00 «Таврія» - «Колос»
13:00 «Мир» - «Енергія»




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