Прикордонники Херсонського загону у відповідності до чинного законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил режиму в межах прикордонних районах Херсонської та Миколаївської області.
Так учора, військовослужбовці відділу прикордонної служби «Залізний Порт» в районі населеного пункту Збур’ївка виявили факт проведення польотів на літаку АН-2 без відповідного дозволу.
Громадянин України здійснював політ з метою проведення сільськогосподарських робіт, про що не повідомив найближчий прикордонний підрозділ та не мав дозвільних документів на проведення таких робіт в 2017 році. За порушення прикордонного режиму в межах зони з особливим використанням повітряного простору громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 202 КУпАП.
Нагадуємо, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. №1147 «Про прикордонний режим» проведення польотів в контрольованих прикордонних районах здійснюється лише на підставі спеціального дозволу та з повідомленням найближчого підрозділу Держприкордонслужби України.
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