Про це на власній ФБ-сторінці написав депутат міської ради (фракція ВО Свобода) Євген Матковський.
«Вже не один місяць вболівальники херсонського "Кристалу" перебували в інформаційному вакуумі стосовно життя та долі клубу. Нещодавно з деяких публікацій ЗМІ була озвучена інформація, що клуб припиняє своє існування. Міський голова Володимир Миколаєнко поспілкувавшись з керівництвом клубу отримав підтвердження цієї інформації.
Було прийнято рішення провести зустріч з вболівальниками та ультрас клубу, та вирішити що робити далі. Обговоривши всі ЗА та ПРОТИ було одностайно вирішено створювати Муніципальний Футбольний клуб "Кристал Херсон"», -написав Євген Матковський.
«У понеділок було підписано доручення про включення до порядку денного цієї сесії питання щодо створення та затвердження статуту КП МФК "Кристал Херсон". Вже отримано майже одноголосну підтримку двох комісій. Тепер ми можемо чітко та прозоро керувати діяльністю фінансування та розпорядженням коштами муніципального клубу, фан-рух отримує право делегувати свого представника в заступники керівника підприємства і т.д.
Знаю, що буде нелегко відродити клуб, але водночас розумію що це на сьогодні єдиний правильний шлях»,- наголосив депутат.
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