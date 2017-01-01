Саме так голова Херсонської ОДА відреагував на пропозиції деяких політиків щодо відновлення постачання води та електроенергії до окупованого Криму.
«Хочу відповісти усім політикам, які роблять заяви щодо відновлення водопостачання в Крим. Я не піддамся на тиск і не дозволю розблокувати Північно-кримський канал.Ні світла, ні води окупантам в Криму»,- написав на власній ФБ-сторінці Андрій Гордєєв.
Нагадаємо,що нещодавно нардеп Мустафа Найєм запропонував відновити постачання води та електроенергії до окупованого Криму. Він повідомив, що він з однодумцями готує з цього приводу законопроект. Раніше подібні пропозиції лунали від херсонських політиків, громадських діячів та бізнесменів.
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