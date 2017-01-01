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На всіх КПВВ Херсонщини будуть створені автостанцій з сервісними зонами, залами очікування та ЦНАПом
Близько 300 млн грн буде витрачено на облаштування КПВВ Херсонщини

На всіх КПВВ Херсонщини будуть створені автостанцій з сервісними зонами, залами очікування та ЦНАПом

Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк під час інспектування КПВВ області 27 лютого.

Він зазначив, що дане питання знаходиться під особистим контролем Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та найближчим часом на всіх КПВВ Херсонської області буде передбачено створення автобусних станцій з облаштованими сервісними зонами, залами очікування та ЦНАПом задля комфорту громадян, які перетинають адмінмежу з Кримом та очікують в черзі.

“Крим дивиться на Україну через Херсонщину, тому одним із завдань влади та Уряду є питання розвитку інфраструктури Херсонської області”, - зазначив голова ОДА Андрій Гордєєв.

Очільник області розповів, що до 10 березня члени робочої групи, що інспектували контрольні пункти в’їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом, мають надати технічні вимоги щодо облаштування КПВВ, такі як на європейських кордонах та до 1 липня забезпечити громадянам комфортні умови для перетину адмінмежі.

Також Андрій Гордєєв додав, що на облаштування цих пунктів з обласного бюджету буде виділено мінімум 10% співфінансування.




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