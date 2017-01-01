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Водій маршрутки публічно вибачився перед учасником АТО
Чи не щодня ми чуємо про конфлікти учасників бойових дій з водіями маршруток, що відмовляються їх перевозити безкоштовно. Часто доходить навіть до бійок. Деякі перевізники уперто нехтують українським законодавством, що надає соціально-правові пільги ветеранам. Проте бійці вчаться відстоювати свої інтереси та залагоджувати конфлікти.

У січні на херсонській автостанції між водієм маршрутного таксі “Херсон- Білозерка” та учасником АТО Дмитром Погребним* трапилась прикра ситуація: бійцю відмовили у пільговому перевезенні. Не обійшлося без образливих слів у сторону воїна. Виник конфлікт, що переріс у бійку. Проте після прибуття поліції водій відмовився писати заяву про нанесення тілесних ушкоджень, тому що поспішав вчасно здійснити свій рейс.

За кілька днів група учасників АТО членів громадської організації «Звитяга», що об'єднує учасників АТО Білозерського району, вирішила відвідати перевізника, з водієм якого виник конфлікт. Після однієї невдалої спроби бійці все ж змогли зустрітися з керівництвом підприємства та шофером. Розмова була непростою... Сторони поділилися своїм баченням конфлікту та причинами його виникнення, проговорили різні варіанти вирішення проблеми. Підприємець з розумінням поставився до ситуації. Домовились дотримуватись законодавства, щоб більше конфліктів не виникало, а у разі непорозумінь — зустрічатись для обговорення.

— Оскільки ветеран ніяких вимог, окрім відновлення його честі та гідності, не виставляв, то дійшли згоди, аби вичерпати конфлікт — водій повинен був публічно вибачитись, що останній і зробив, — говорить керівник громадської організації “Звитяга” Сергій Зелінський.— Ми радіємо, що змогли відстояти інтереси бійця. Також хочеться зазначити, що вирішити цю непросту ситуацію мені як керівнику організації допомогли знання та вміння з медіації, отримані в Школі “Життя після АТО”.

За словами юриста ІРЦ «Правовий простір» Сергія Плахотнюка, такі непорозуміння трапляються із ветеранами АТО дуже часто. А керівники підприємств перевізників зазвичай навіть не здогадуються про них.

— Ми бачимо приклад, коли боєць зумів відстояти свої права, — каже правник,— більше того — йому допоміг керівник організації “Звитяга”, один із найактивніших випускників нашої Школи для активних громадян “Життя після АТО” Сергій Зелінський.

Для тих бійців, які не проходили, даю пораду: Якщо вам відмовляють у пільговому проїзді в громадському транспорті, потрібно написати скаргу до територіального органу Державної служби України з безпеки на транспорті та органу місцевого самоврядування. Спочатку зафіксуйте данні перевізника, водія, номер транспортного засобу, дату та час маршруту, на якому була отримана відмова, — все це знадобиться для написання скарги.

Якщо бажаєте продовжити проїзд, оплатіть його вартість, зателефонуйте перевізнику і спокійно поясніть ситуацію, яка виникла з водієм. Можливо конфлікт вичерпається на цьому етапі. Якщо ж ситуація не вирішиться — напишіть скарги до територіального органу Державної служби України з безпеки на транспорті та органу місцевого самоврядування. До заяви обов’язково додайте копію посвідчення УБД і копію проїзного квитка, якщо довелось його купити. Відстоюйте свої права.

Якщо вам додаткова консультація, звертайтеся за безоплатною правовою допомогою в Херсонський офіс Мережі правового розвитку при ІРЦ “Правовий простір”. Графік роботи: Пн., Ср. з 9 до 15 години. Запис на прийом по телефону 099-468-38-48 (працює в робочі дні з 10 до 18 годин).

Довідка: Школа для небайдужих громадян “Життя після АТО” проводилося з листопада по грудень 2016 року. Організатори: громадська організація «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір», Херсонський обласний благодійний фонд “Джерело життя”, Центр допомоги учасникам АТО при ХОДА, Херсонський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській області - в рамках проекту 50732 «Херсонська Школа небайдужих громадян «Життя після АТО» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

*Ім’я змінено з етичних міркувань.

P.S. Офіси Мережі правового розвитку створені та працюють за підтримки програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження». Детальніше про діяльність мережі, засади та принципи роботи читайте на сайті «Правовий Простір».




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