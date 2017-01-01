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УЕФА высоко оценила проекты ФФУ для переселенцев из аннексированного Крыма
20 февраля в Доме футбола состоялось рабочее совещание с представителями УЕФА относительно функционирования и развития крымского футбола на материковой части Украины, — сообщает пресс-служба ФФУ.

УЕФА высоко оценила проекты ФФУ для переселенцев из аннексированного Крыма

От УЕФА во встрече приняли участие член Исполкома Франтишек Лауринец, вице-президент Григорий Суркис и глава департамента национальных ассоциаций Зоран Лакович. Украинская сторона была представлена президентом ФФУ Андреем Павелко, первым вице-президентом Вадимом Костюченко, вице-президентом и председателем Федерации футбола Крыма Сергеем Куницыным, председателем Херсонской областной федерации футбола Андреем Гордеевым и первым вице-президентом Федерации футбола Крыма Николаем Паламарчуком.

Участники встречи подвели итоги уже реализованных программ ФФУ, направленных на поддержку крымских переселенцев на материке: проект социальной ответственности для детей «Play away, Play everywhere — играй в гостях, играй везде», проведение футбольных фестивалей и соревнований, развитие футбольной инфраструктуры и возобновление работы Федерации футбола Крыма на Херсонщине.

— Прежде всего, я увидел, что многое уже было сделано ФФУ, — поделился своими впечатлениями после встречи Франтишек Лауринец. — Но что для меня важнее — я увидел интерес, активность и желание у людей из ФФУ, крымской и херсонской областных федераций, увидел как они любят футбол и насколько они готовы сделать что-то для развития футбола.



Представители УЕФА высоко оценили сотрудничество с ФФУ и подтвердили готовность продолжать оказывать всяческую поддержку крымском футболу. С этой целью в департаменте национальных ассоциаций УЕФА будет назначен отдельный сотрудник, который будет заниматься крымским вопросом.

— Мы имеем полную поддержку со стороны УЕФА в вопросах развития крымского футбола, — подвел итоги совещания президент ФФУ Андрей Павелко. — Был обсужден ряд уже реализованных проектов, а также намечены будущие шаги сотрудничества. Крым — это Украина и, в конце концов, он вернется в состав нашей страны, поэтому мы обязаны максимально помогать нашим соотечественникам, которые вынужденно переехали на материковую часть, создавать для них комфортные условия для занятий футболом, с помощью любимой игры способствовать их адаптации к новым условиям жизни.

Следующим шагом для поддержки крымского футбола станет проведение в Херсоне «Открытого Кубка Федерации футбола АР Крым-2017», который начнется уже 1 марта и будет проводиться на недавно построенном поле с искусственным покрытием городской КДЮСШ.





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