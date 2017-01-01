З 16 по 23 лютого у м. Запоріжжя пройшов чемпіонат України з шашок-100 серед юніорів (юнаки та дівчата не старше 1998 р.н.) та міні-кадетів (юнаки та дівчата не старше 2004р.н.) з класичної, швидкої та блискавичної гри. У змаганнях приймало участь 82 спортсмена з 10 областей України.
Вихованець ХДЮСШ з шахів і шашок Берніков Леонід (тренер Ірина Куколева) у класичній грі набрав 9 очок з 12 можливих та став бронзовим призером, у швидкій грі він показав результат 12 очок з 14 можливих та зайняв друге місце, у блискавичній грі Леонід набрав 10 очок з 14 можливих та став третім.
За підсумками змагань Леонід Берніков здобув право на участь у чемпіонатах Європи (Білорусь, серпень 2017) та світу (Польща, листопад 2017).
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