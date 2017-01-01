27 лютого на Херсонщину прибула Урядова делегація з метою інспектування контрольних пунктів в’їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом.
До складу робочої групи увійшли: перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі, заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк та інші представники профільних Міністерств.
В ході інспектівання Юрій Лавренюк зауважив, що необхідно детально ознайомитися зі схематичним планом контрольних пунктів для того, щоб в майбутньому облаштувати їх і забезпечити роботу прикордонників, митників і правоохоронних служб відповідно до сучасних норм.
Також заступник Міністра інфраструктури повідомив, що дане питання знаходиться під особистим контролем Першого віце-прем'єр-міністра, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Степана Кубіва. Юрій Лавренюк пообіцяв, що найближчим часом на всіх КПВВ Херсонської області буде передбачено створення автобусних станцій з облаштованими сервісними зонами, залами очікування та ЦНАПом задля комфорту громадян, які перетинають адмінмежу з Кримом та очікують в черзі.
Загалом, за словами Юрія Лавренюка, на облаштування КПВВ Херсонщини буде витрачено близько 300 млн грн.В свою чергу голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв зазначив:
- Крим дивиться на Україну через Херсонщину, тому одним із завдань влади та Уряду є питання розвитку інфраструктури Херсонської області.
Також очільник області розповів, що до 10 березня члени робочої групи мають надати технічні вимоги щодо облаштування КПВВ та вже до 1 липня забезпечити громадянам комфортні умови для перетину адміністративної межі з Кримом.
За словами Андрія Гордєєва, на облаштування цих пунктів з обласного бюджету буде виділено мінімум 10% співфінансування.
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