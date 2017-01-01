Сьогодні на Херсонщину прибула Урядова делегація з Кабінету Міністрів України.
Метою робочої поїздки стало інспектування контрольних пунктів в’їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом задля подальшого їх більш сучасного облаштування.
До складу робочої групи увійшли перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі, заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, генеральний директор Українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс» Олексій Довбиш, голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, в.о. директора Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби України Анатолій Савченко, начальник Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій Міністерства інфраструктури України Вадим Олійник, головний спеціаліст відділу з питань дотримання правового режиму тимчасово окупованої території Управління з питань АРК та м. Севастополя Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Марлен Сарігов, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Дмитро Бузницький, директор ДП "Інститут Діпромісто ім. Ю.М.Білоконя" Іван Шпилевський, завідувач сектора у Херсонській області Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, в.о. директора Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби України Анатолій Савченко, директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Сергій Білоус та завідувач сектора у Херсонській області Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Дмитро Чистіков.
З роботою усіх трьох контрольних пунктів в`їзду-виїзду на території Херсонщини гостей ознайомив перший заступник начальника Херсонського прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Олег Бурда.
Хід інспектування розпочали з КПВВ «Каланчак» і, звертаючись до учасників огляду прикордонної адмінмежі, Юрій Лавренюк зазначив:
«Інспекторська делегація повинна детально ознайомитися зі схематичним планом контрольного пункту, аби в майбутньому розуміти, як саме потрібно розмістити всі об`єкти на КПВВ відповідно до сучасних норм, адже остаточний план забудування пункту буде затверджуватися Кабінетом Міністрів України».
Під час ходу перевірки контрольного пункту в`їзду-виїзду «Каланчак» було обговорено питання облаштування там автостанції з центром надання адміністративних послуг і критої пішохідної зони для забезпечення належних умов перетину громадянами адміністративної межі з Кримом.
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