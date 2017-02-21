Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в Херсонской и Николаевской областях с 21.02.2017 в личных подсобных хозяйствах граждан в с. Благодатное (Белозерский район, Херсонская область) и с. Шестаково (Николаевский район, Николаевская область) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом УНН
сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС).
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Белозерской и Николаевской районных государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора ", - говорится в сообщении.
Напомнимпо преодолению АЧС нардепы обратились к В.Гройсману и П.Порошенко. По словам нардепа С.Тригубенко, ответственность за допущение АЧС должна быть усилена .
Не нравится: 0, нравится: 0.