Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее

Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее

Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее

Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать

Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее

Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом

За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее

Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола

Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1

Подробнее